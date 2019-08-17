Эмманюэля Макрона готовят к встрече с Владимиром Путиным

Во Франции обсуждают назначенную на 19 августа встречу президентов России и Франции. Завтра Эмманюэль Макрон примет Владимира Путина в резиденции французских президентов — форте Брегансон, который называют «летним Елисейским дворцом». Встреча состоится накануне назначенного на 24-26 августа G7 собрания глав государств в Биаррице, на котором будет председательствовать президент Макрон.

В ожидании встречи президентов в прессе сталкиваются два взгляда на ту тактику, которой, по мнению французских обозревателей, должен придерживаться глава республики. Рашель Денбер, заместительница директора Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии в колонке в газете Liberation призывает президента прежде всего поставить вопрос о правах человека, осудить проявление насилия во время московских демонстраций, хотя и, признает она, «не согласованных» с властями. Она напоминает о том, что «министерство иностранных дел дважды выступало, призывая Россию уважать свои обязательства в сфере прав человека, в качестве члена Совета Европы и организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, указывая на избыточное применение силы». «Макрон должен проявить твердость с самого начала»,— считает госпожа Денбер.

В другой тональности выдержано интервью в газете Figaro Юбера Ведрина, бывшего дипломатического советника президента Франсуа Миттерана и министра иностранных дел в 1997-2002 году при президенте Жак Шираке. «Пора вернуться к более реалистичной политике в отношении России,— призывает он. Визит Владимира Путина он считает хорошей возможностью «вывести Францию и если возможно Европу из тупика, из столкновения крайних позиций, ошибок, которые свойственны обеим сторонам, и которые привели к стратегическому абсурду: у нас сейчас худшие отношения с Россией, чем были с СССР в три последних десятилетия его существования!» Принимая упреки в недостаточной демократичности российского общества и говоря «мы должны быть требовательны к России», он считает, тем не менее, что «развивая отношения с Россией, Франция не должна считать главной своей целью продавливание западной точки зрения». Бывший дипломат, ныне политолог и университетский профессор, считает очень важным сосредоточиться в диалоге с Россией на принципиально важных вопросах обороны, гонки вооружений, экономических союзов. Он предостерегает Францию от забвения своих интересов, объясняя, что экономическая конфронтация прямо толкает Россию на союз с Китаем, в то время как связи могли бы укрепляться и на другой стороне континента — в Европе.

Другой опасностью для французской политики он назвал возможность более тесного союза России с США в случае перезбрания на новый срок Дональда Трампа, которого никак нельзя назвать поклонником европейских ценностей. Если Франция останется в стороне и не предложит российскому обществу альтернативы усиления влияния США и Китая, Европа первая об этом пожалеет. «Эмманюэль Макрон неоднократно формулировал эту цель, и он совершенно прав: нужно, чтобы Россия была связанной с Европой,— говорит господин Ведрин. Его позиция прагматичного подхода к «российской политике» Франции хорошо известна. Он не раз излагал ее — в том числе в подробном интервью “Ъ”, когда приезжал в феврале в Москву. Теперь же господин Ведрин обращается через главную правую газету страны и к общественному мнению Франции и к советникам российского и французского президентов, завершающих работу над повесткой дня этой важной для двух стран встречи.

Противоречия Liberation и Figaro — не просто мнения газет, радикально противоположного политического спектра. Это еще и мнения двух частей французского общества. Каждое ждет и требует от президента Макрона следования своим ценностям и своей стратегии. Какая стратегия возобладает, мы узнаем в ближайшее время.

О российско-европейских отношениях читайте в интервью бывшего советника президента Франции Франсуа Миттерана для “Ъ”.

Алексей Тарханов, Париж