НХЛ переезжает в эфир «Яндекса»

Матчи НХЛ в России теперь будет показывать «Яндекс». IT-компания выкупила эксклюзивные права на трансляцию игр лиги. Об этом сообщили несколько источников «Ведомостей». Сумма сделки оценивается в $6 млн, контракт рассчитан на три года. По данным СМИ, показывать матчи будут бесплатно на сервисе «Яндекс. Эфир». В самом «Яндексе» “Ъ FM” заявили, что не комментируют слухи.

Будут ли матчи НХЛ популярны у зрителей? И сможет ли «Яндекс» на этом заработать? Скорее всего, хоккей придется показывать по подписке, иначе отбить затраты на покупку прав будет трудно, считает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин: «Показывать их “Яндекс” будет либо в рамках “Кинопоиска”, видеосервиса, например, включат в свою подписку, тем самым будут расширять контентную линейку этого сервиса, хотя понятно, что хоккей к кино прямого отношения не имеет, либо, может быть? создаст под это какой-то отдельный специальный ресурс или сервис, поскольку вокруг спортивных событий, как правило, есть множество дополнительной информации, аналитики, прогнозов, новостей. Поэтому, в принципе, из этого может получиться действительно неплохая история. Вероятнее всего, “Яндекс” будет показывать за деньги или по рекламной модели, в платном доступе. Я бы поставил на такой подход, потому что отбить $ 6 млн на рекламе довольно сложно».

Последние два года матчи НХЛ в России показывал Eurosport на своих платных телеканалах. По словам экспертов, сеть платила за трансляции в несколько раз меньше, чем теперь предложил «Яндекс». Рейтинги матчей НХЛ в России всегда были невысокими из-за большой разницы во времени, отметил хоккейный обозреватель сайта «Матч ТВ» Павел Лысенков. Кроме того, многие зрители предпочитают смотреть трансляции на зарубежных ресурсах. «НХЛ популярнее, чем КХЛ, в какие-то моменты бывает. Но главная проблема, которая не зависит от того, кто показывает матчи в России, это разница во времени. Когда топовые игры идут в 2-3 часа ночи, основная аудитория спит. “Яндекс”, конечно, очень хорошая платформа. Все сейчас в интернете живут, особенно любители НХЛ, и если это будет подаваться как-то топово, то, конечно, скачок какой-то произойдет. Но я не думаю, что радикальный, потому что публика немножко ортодоксальная и ей приятно окунуться в атмосферу, имея, может быть, даже доступ к комментариям на английском и так далее»,— пояснил Лысенков.

«Яндекс» — не первая российская интернет-компания, который покупает эксклюзивные права на спортивные трансляции. Ранее это сделала Rambler Group, теперь ее онлайн-кинотеатр Okko показывает в России матчи Английской премьер-лиги. Компания не раскрывала сумму сделки, но, по данным источника “Коммерсанта”, речь может идти о €7 млн.

Елена Иванова