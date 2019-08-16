Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила ракету, запущенную из сектора Газа

Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила запущенную с территории сектора Газа ракету, сообщили израильские военные в Twitter.

«После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе города Сдерот был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. К счастью, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол"»,— говорится в сообщении.

В 2018 году из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено около 1 тыс. ракет, а в течение десяти месяцев на границе проходили массовые акции, в ходе которых палестинцы бросали в военных взрывчатку. Израиль начал строительство забора вдоль границ сектора Газа.

О статистике двухсторонних обстрелов в прошлом году читайте в материале “Ъ” «Израиль и “Хамас” померились ракетами».