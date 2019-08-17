Российский фильм «Странники терпенья» номинирован на «Золотой глобус»

Фильм российского режиссера Владимира Аленикова «Странники терпенья» номинирован на премию «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке. В копилке фильма, вышедшего на экраны в 2018 году, уже более десяти наград.

«Фильм вошёл в лонг-лист премии "Золотой глобус", это произошло совсем недавно, полторы недели назад... Я очень доволен»,— прокомментировал номинацию режиссер (цитата по «Интерфаксу»). Шорт-лист будет известен к концу года, в него войдут четыре-пять картин со всего мира.

В рамках номинации на «Золотой глобус» «Странники терпенья» будут показаны 18 августа в Американской Синематеке, в Лос-Анджелесе. По словам господина Аленикова, на показ уже записались около 500 человек, среди которых члены Синематеки и представители «Золотого глобуса».

Американская Синематека — это независимая, некоммерческая культурная организация в Лос-Анджелесе, посвященная исключительно публичной презентации движущегося изображения во всех его формах.

В фильме, рассказывающем историю о преуспевающем фотографе и юной актрисе, снялись лауреат Каннского фестиваля Константин Лавроненко и польская актриса Майя Сопа.

Мировая премьера картины состоялась 31 августа 2018 года в Монреале. Она была отобрана в конкурсную программу 42-го Монреальского международного кинофестиваля, где Майя Сопа получила приз за лучшую женскую роль. Такой же приз ей достался на Международном кинофестивале в Сочи, где режиссер картины также получил приз за лучшую режиссуру.