17 августа, суббота
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Российский фильм «Странники терпенья» номинирован на «Золотой глобус»

Фильм российского режиссера Владимира Аленикова «Странники терпенья» номинирован на премию «Золотого глобуса» как лучший фильм на иностранном языке. В копилке фильма, вышедшего на экраны в 2018 году, уже более десяти наград.

«Фильм вошёл в лонг-лист премии "Золотой глобус", это произошло совсем недавно, полторы недели назад... Я очень доволен»,— прокомментировал номинацию режиссер (цитата по «Интерфаксу»). Шорт-лист будет известен к концу года, в него войдут четыре-пять картин со всего мира.

В рамках номинации на «Золотой глобус» «Странники терпенья» будут показаны 18 августа в Американской Синематеке, в Лос-Анджелесе. По словам господина Аленикова, на показ уже записались около 500 человек, среди которых члены Синематеки и представители «Золотого глобуса».

Американская Синематека — это независимая, некоммерческая культурная организация в Лос-Анджелесе, посвященная исключительно публичной презентации движущегося изображения во всех его формах.

В фильме, рассказывающем историю о преуспевающем фотографе и юной актрисе, снялись лауреат Каннского фестиваля Константин Лавроненко и польская актриса Майя Сопа.

Мировая премьера картины состоялась 31 августа 2018 года в Монреале. Она была отобрана в конкурсную программу 42-го Монреальского международного кинофестиваля, где Майя Сопа получила приз за лучшую женскую роль. Такой же приз ей достался на Международном кинофестивале в Сочи, где режиссер картины также получил приз за лучшую режиссуру.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя