Сергей Глазьев посоветует Евразийскому союзу

Один из самых известных экономистов покидает Кремль: Сергей Глазьев может перейти на работу в Евразийскую экономическую комиссию. Сергей Глазьев в 2016 году разработал собственную экономическую программу. Он выступал за активное вмешательство государства в экономику и критиковал политику правительства и Центробанка. В комиссии господин Глазьев займет пост министра по интеграции и макроэкономике, пишут СМИ. Сергей Глазьев работал советником президента с 2012 года, его называют главным оппонентом экономистов-либералов, в частности, Алексея Кудрина.

Кандидатуру Глазьева одобрили премьер-министры стран Евразийского союза, а окончательно утвердить должны 1 ноября, рассказал “Ъ FM” замначальника пресс-службы Евразийской экономической комиссии Сергей Цыпленков: «Проект решения по кандидатуре Сергея Глазьева был одобрен главами правительств совсем недавно, на заседании 9 августа в Кыргызстане. И теперь его кандидатура будет представлена членам Высшего евразийского экономического совета на заседании, которое намечено на 1 октября в Ереване. В случае одобрения кандидатуры Сергея Глазьева он займет должность министра по интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии».

Какими высказываниями запомнился советник президента по экономике? “Ъ FM” выбрал несколько наиболее ярких:

О санкциях: «Эта война может приобрести точечно направленный характер. “Русал” захватили. На такие вещи надо отвечать. Как бы я ответил? Я бы “Русал” национализировал. Те американские акционеры, которые все это дело инспирировали, пострадали бы. Американцы боятся санкций там, где они теряют деньги и власть». О долларе: «Новый уклад мы должны строить на национальных валютах. Мы должны отказаться от доллара — это будет первый удар по американской гегемонии. Как только доллар перестанет быть мировой валютой в нашем регионе, он посыпется. Эта финансовая пирамида начнет саморазрушаться». О курсе рубля: «Курс всегда должен быть зафиксирован на достаточно длительное время, чтобы мы, наконец, смогли реанимировать инвестиционный процесс. Даже на текущем уровне его зафиксируйте, я вас уверяю, что его можно держать пять лет. В наших разговорах в рамках сопряжения с Китаем мы говорим: “Давайте переходить на национальные валюты”. Те смотрят и говорят: “Какой у вас будет курс рубля через год? Мы хотим построить завод. Вот какой у вас будет курс рубля? Как мы отобьем вложенные деньги?” Ответа на это нет». О налогах: «Очевидна необходимость очень простого налогового маневра — увеличение налогообложения сверхдоходных слоев населения, может быть, 30-40%. Мы таким образом получим за счет прогрессивной шкалы несколько триллионов рублей, которые не нужно государству забирать. Нужно дать возможность предприятиям увеличить амортизацию».

До того как прийти в Кремль, Сергей Глазьев уже работал над процессами евразийской интеграции. В 2008-м он был заместителем генсекретаря Евразийского экономического сообщества, а после ответственным секретарем Таможенного союза, где отвечал за создание единого экономического пространства. Во время работы в администрации президента Сергей Глазьев не реализовал ни одной серьезной инициативы. Так что уход экономиста с поста можно назвать ожидаемым, считает профессор Высшей школы экономики и Чикагского университета Константин Сонин: «Значительная часть идей, которые Сергей Глазьев высказывал на протяжении последних, может быть, 20 лет, следовала увеличению доли государства, но экономически они основывались на совершенно ложных моделях. И то, что ни правительство, ни президент, ни Центральный банк не следовали идеям Глазьева, было именно следствием того, что все профессионалы понимали: идеи о накачивании экономики деньгами таким образом, как предлагал Глазьев, идеи о том, что существуют какие-то “длинные” и “короткие” деньги — это, конечно, просто фикция. Эти идеи никогда не использовались».

Возможное назначение Сергея Глазьева в Евразийскую экономическую комиссию можно назвать почетной отставкой, отмечает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его мнению, экономист не смог найти свое место в аппарате президента, да и должность советника потеряла актуальность: «Мы находимся в сложной экономической ситуации. Серьезные расхождения в позициях между различными игроками администрацию не устраивают. Последнее время происходят попытки сформулировать единую позицию по экономике. Знаменитое противостояние господина Орешкина и госпожи Набиуллиной фактически активно гасится.

Федеральный центр перед избирательной кампанией пытается собрать все свои “патроны” в одну обойму и максимально сохранить единство элит.

В последнее время идет серьезная ликвидация позиций советников, потому что очень часто такой пост позволяет делать некоторые вещи и как бы торговать им. К тому же, зачем при помощнике по экономической политике Белоусове еще создавать советника, который фактически его балансирует?»

В мае этого года Глазьев в блоге газеты «Завтра» опубликовал предположение о заселении Донбасса израильтянами при президенте Украины Владимире Зеленском. В Кремле тогда назвали это личным мнением советника и «некорректным высказыванием». Глазьев ответил, что его неправильно поняли.

Анна Пестерева, Сергей Гусев