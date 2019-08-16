Lamborghini представила арт-кар на базе Aventador S

Lamborghini Aventador S by Skyler Grey. Фото: Lamborghini

Lamborghini Aventador S by Skyler Grey. Фото: Lamborghini

Lamborghini Aventador S by Skyler Grey. Фото: Lamborghini

Lamborghini Aventador S by Skyler Grey. Фото: Lamborghini

Купе, окрашенное в оранжевый цвет Arancio Atlas, дополнено рисунками желтого, темно-оранжевого, красного, белого и черного цветов. В работе применялись аэрографы, краскопульты, валики и трафареты, а сам процесс от разработки дизайна до нанесения изображений занял почти год.

Салон уникального суперкара обшит черной кожей с оранжевой прострочкой, а на панели за сиденьями вышит мультипликационный быка и стилизованные пятна цветной краски.

Раскрашенный Скайлером Греем Lamborghini Aventador S станет первой моделью пилотного проекта Lamborghini Sicura, в рамках которого уникальные автомобили итальянской марки будут защищаться по технологии блокчейн компании Salesforce.