17 августа, суббота
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

В 2019 году в Москве эвакуировано более 18 тыс. машин за парковку на местах для инвалидов

В 2019 году в Москве за парковку на местах для инвалидов эвакуировано 18 тыс. автомобилей, сообщает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«С начала года более 18 тыс. автомобилей, незаконно припаркованных на местах для инвалидов, были перемещены на специализированные стоянки. Решение об эвакуации таких машин принимают сотрудники ГИБДД», — пояснили в ведомстве.

Напомним, в зоне платных парковок в Москве 10% мест отведено для людей с ограниченными возможностями. Автомобиль инвалида или его перевозящий может быть поставлен на бесплатную стоянку на специальные места, обозначенные знаком или разметкой (остальным автовладельцам это запрещено — штраф 5 тыс. руб. и эвакуация).

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя