В 2019 году в Москве эвакуировано более 18 тыс. машин за парковку на местах для инвалидов

В 2019 году в Москве за парковку на местах для инвалидов эвакуировано 18 тыс. автомобилей, сообщает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«С начала года более 18 тыс. автомобилей, незаконно припаркованных на местах для инвалидов, были перемещены на специализированные стоянки. Решение об эвакуации таких машин принимают сотрудники ГИБДД», — пояснили в ведомстве.

Напомним, в зоне платных парковок в Москве 10% мест отведено для людей с ограниченными возможностями. Автомобиль инвалида или его перевозящий может быть поставлен на бесплатную стоянку на специальные места, обозначенные знаком или разметкой (остальным автовладельцам это запрещено — штраф 5 тыс. руб. и эвакуация).