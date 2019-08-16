17 августа, суббота
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Фото: Infiniti

Infiniti готовит купе-кроссовер QX55

Компания Infiniti объявила о расширении модельной линейки — в ближайшем будущем появится новый кроссовер.

Как сообщает японский автопроизводитель, новинка получит имя QX55 и будет выполнена в формате купе-кроссовера. Выход серийного Infiniti QX55 запланирован на лето следующего года. Технической информации о модели пока нет, а единственный тизер показывает силуэт новинки — линия крыши, как заявляет марка, отсылает к кроссоверу Infiniti FX первого поколения.

Напомним, ранее появилась информация, что Infiniti уходит с рынка Западной Европы из-за низких продаж.

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