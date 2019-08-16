Смольный намерен сдать в аренду два исторических памятника за 175 млн рублей

Подведомственное комитету имущественных отношений СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» объявило о проведении торгов на право заключения договоров аренды неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. По программе «аренда за рубль» на торги выставлены особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Н. Я. и Ф. Я. Колобовых на Большой Зелениной улице, 43 и Александровские ворота Охтинских пороховых заводов, расположенные на улице Химиков, 20, сообщается на сайте организации.

Начальная цена по первому объекту составляет 169,9 млн рублей, по второму — 4,7 млн руб. По условиям программы, здания-памятники сдаются в аренду сроком на 49 лет. В течение ближайших семи лет арендатор должен будет отреставрировать их, а в случае если город останется удовлетворен проведенными работами, их передадут ему по цене 1 рубль за 1 кв. м.