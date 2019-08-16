Финские власти обвинили двух эстонцев в отмывании €130 млн для российской ОПГ

Полиция Финляндии обвинила в отмывании €130 млн двух граждан Эстонии, управлявших финской строительной фирмой HTR Talonrakennus Oy, сообщает Yle. По версии следствия, деньги принадлежали подставным российским компаниям, а на счета финской компании их перевели из банков, закрытых в России по подозрению в легализации преступных доходов.

Центральная криминальная полиция Финляндии заинтересовалась деятельностью строительной фирмы в 2014 году — после того, как на ее счета за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд руб. ( около €140 млн). «Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков»,— сообщил инспектор Ярмо Койстинен. По его словам, речь идет о самом крупном в истории Финляндии отмывании денег.

По информации Yle, легализацией преступных доходов занималась российская ОПГ. Однако ее участников не удалось привлечь к ответственности в Финляндии. Обвиняемые отказались признать вину. На допросах они рассказали, что получили деньги за проект по строительству дорог в Карелии.