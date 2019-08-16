Липецкий станкозавод попросил помощи у властей из-за «кризисной ситуации»

Коллектив АО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие» обратился к врио губернатора Липецкой области Игорю Артамонову с просьбой помочь «в тяжелой финансовой и кадровой обстановке». По данным авторов обращения, последние четыре месяца — с момента возбуждения уголовного дела против гендиректора и совладельца завода Кирилла Петрова — предприятие находится «в кризисном положении»: численность персонала сократилась с 99 до 54 человек и образовалась задолженность по зарплате. «Если в 2018 года мы произвели 134 станка, то сложившаяся ситуация позволила нам выпустить всего 34 станка за первое полугодие 2019-го. В настоящий момент новые контракты не заключаются: на сборке находятся всего три станка,— утверждают подписанты.— Если сейчас не вмешаться и не оказать поддержку предприятию, то современное производство будет уничтожено, а вместе с ним и липецкое станкостроение, известное в нашей стране и за ее пределами уже много лет».

Напомним, Кирилла Петрова и его брата Владимира (контролирует АО «ЛСП» — первый станкозавод семьи Петровых) обвиняют в трех эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первый связан с проектом строительства нового предприятия — СТП-ЛСП, который был реализован с привлечением 338,1 млн руб. со стороны «Ростеха». По версии следствия, подконтрольная Петровым компания «Интермаш» поставила на строящийся завод некондиционный продольно-шлифовальный станок ЛШП-120600 за 33,7 млн руб. Второй и третий эпизоды касаются поставок бэушных станков в войсковую часть №3533 (3,7 млн руб.) и ПАО «Нептун» (7,5 млн руб.). По ходатайству следствия Кирилл и Владимир Петровы находятся в СИЗО.

Андрей Прах