Лидеры роста среди открытых паевых фондов (на 29.07.2019)

Фонд Стоимость пая (руб.) Изм. за 1 мес. (%) Изм. за 3 мес. (%) Изм. за 6 мес. (%) Изм. за 12 мес. (%) Изм. за 3 года (%) Изм. за 5 лет (%) Изм. за 10 лет (%) Чистые активы (млн руб.) Управляющая компания Тип фонда За 12 месяцев «ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора» 2206,68 3,7 11,8 14,4 29,9 90,2 158,7 287,0 6670,2 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Сбербанк — Природные ресурсы» 7194,25 2,1 11,1 12,4 28,0 83,6 215,0 164,3 1822,9 «Сбербанк Управление активами» акции «БКС Драгоценные металлы» 104,82 1,0 4,6 0,3 26,5 1,1 69,8 — 5271,8 «Брокеркредитсервис» фондов «ВТБ — Индекс Мосбиржи» 959,68 1,7 12,1 13,3 25,8 61,7 144,0 244,2 914,7 «ВТБ Капитал Управление активами» индексный «ВТБ — Фонд акций» 5928,35 1,5 11,8 14,0 25,4 76,1 204,2 416,9 1939,9 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек» 987,89 1,6 11,4 13,1 25,3 64,8 138,0 226,4 226,7 «Райффайзен Капитал» индексный «Райффайзен — Акции» 1595,76 2,4 11,6 14,3 24,6 43,1 109,0 201,1 1521,6 «Райффайзен Капитал» акции «Открытие — Индекс Мосбиржи» 290,39 1,5 11,3 12,7 24,2 60,1 136,2 249,0 237,8 «Открытие» индексный «Газпромбанк — Акции» 366,17 2,1 11,8 14,6 24,1 47,8 120,5 206,4 5799,5 «Газпромбанк — Управление активами» акции «БКС Российские акции» 145,70 1,3 11,2 12,6 24,0 59,2 — 243,5 1493,0 «Брокеркредитсервис» акции «Атон — Инфраструктура» 240,36 1,5 11,0 10,3 23,8 68,7 205,7 235,6 302,1 «Атон-Менеджмент» акции «Райффайзен — Сырьевой сектор» 1561,90 1,7 7,8 10,8 23,4 79,9 241,9 393,0 1418,0 «Райффайзен Капитал» акции «Альфа-Капитал Индекс Мосбиржи» 355,08 1,5 11,3 12,0 23,2 57,1 138,5 214,4 3851,9 «Альфа-Капитал» индексный «Атон — Петр Столыпин» 6299,91 0,7 9,4 10,0 22,8 62,7 150,2 325,5 178,4 «Атон-Менеджмент» акции «Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич» 4144,28 1,0 11,3 13,4 22,6 46,2 97,5 159,6 366,7 «Сбербанк Управление активами» акции За 6 месяцев «ВТБ — Фонд предприятий с государственным участием» 747,25 2,2 15,4 17,1 17,7 75,3 234,5 394,4 283,9 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Арсагера — Фонд акций» 624,25 1,0 12,8 17,0 21,9 77,0 214,6 632,8 185,4 «Арсагера» акции «Газпромбанк — Электроэнергетика» 165,23 -0,9 14,6 15,9 9,3 33,1 127,6 9,4 899,6 «Газпромбанк — Управление активами» индексный «Уралсиб Энергетическая перспектива» 252,87 -1,0 14,6 14,8 11,6 85,5 251,6 — 595,8 «Уралсиб» акции «Сбербанк — Электроэнергетика» 727,15 -2,8 12,4 14,6 8,1 42,5 88,7 16,7 493,3 «Сбербанк Управление активами» акции «Газпромбанк — Акции» 366,17 2,1 11,8 14,6 24,1 47,8 120,5 206,4 388,8 «Газпромбанк — Управление активами» акции «ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора» 2206,68 3,7 11,8 14,4 29,9 90,2 158,7 287,0 720,7 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Райффайзен — Акции» 1595,76 2,4 11,6 14,3 24,6 43,1 109,0 201,1 136,3 «Райффайзен Капитал» акции «ВТБ — Фонд акций» 5928,35 1,5 11,8 14,0 25,4 76,1 204,2 416,9 3851,9 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Райффайзен — Электроэнергетика» 433,47 -2,4 12,2 13,6 3,3 35,2 111,8 11,9 5271,8 «Райффайзен Капитал» акции «Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич» 4144,28 1,0 11,3 13,4 22,6 46,2 97,5 159,6 1162,5 «Сбербанк Управление активами» акции «Сбербанк — Фонд активного управления» 1224,68 1,0 11,3 13,4 20,8 47,8 81,6 185,5 366,7 «Сбербанк Управление активами» акции «ВТБ — Индекс Мосбиржи» 959,68 1,7 12,1 13,3 25,8 61,7 144,0 244,2 914,7 «ВТБ Капитал Управление активами» индексный «Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек» 987,89 1,6 11,4 13,1 25,3 64,8 138,0 226,4 102,6 «Райффайзен Капитал» индексный Арсагера — фонд смешанных инвестиций 161,46 1,1 9,6 13,0 16,5 61,7 144,4 397,6 237,8 «Арсагера» смешанный За 3 месяца «Уралсиб Драгоценные металлы» 130,97 0,3 16,2 7,4 20,4 -0,9 87,3 — 185,4 «Уралсиб» фондов «ВТБ — Фонд предприятий с государственным участием» 747,25 2,2 15,4 17,1 17,7 75,3 234,5 394,4 899,6 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Газпромбанк — Электроэнергетика» 165,23 -0,9 14,6 15,9 9,3 33,1 127,6 9,4 283,9 «Газпромбанк — Управление активами» индексный «Уралсиб Энергетическая перспектива» 252,87 -1,0 14,6 14,8 11,6 85,5 251,6 — 493,3 «Уралсиб» акции «Арсагера — Фонд акций» 624,25 1,0 12,8 17,0 21,9 77,0 214,6 632,8 720,7 «Арсагера» акции «Сбербанк — Электроэнергетика» 727,15 -2,8 12,4 14,6 8,1 42,5 88,7 16,7 388,8 «Сбербанк Управление активами» акции «Райффайзен — Электроэнергетика» 433,47 -2,4 12,2 13,6 3,3 35,2 111,8 11,9 595,8 «Райффайзен Капитал» акции «ВТБ — Индекс Мосбиржи» 959,68 1,7 12,1 13,3 25,8 61,7 144,0 244,2 914,7 «ВТБ Капитал Управление активами» индексный «Газпромбанк — Акции» 366,17 2,1 11,8 14,6 24,1 47,8 120,5 206,4 3851,9 «Газпромбанк — Управление активами» акции «ВТБ — Фонд нефтегазового сектора» 2206,68 3,7 11,8 14,4 29,9 90,2 158,7 287,0 1162,5 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «ВТБ — Фонд акций» 5928,35 1,5 11,8 14,0 25,4 76,1 204,2 416,9 366,7 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Райффайзен — Акции» 1595,76 2,4 11,6 14,3 24,6 43,1 109,0 201,1 5271,8 «Райффайзен Капитал» акции «Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек» 987,89 1,6 11,4 13,1 25,3 64,8 138,0 226,4 1493,0 «Райффайзен Капитал» индексный «Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич» 4144,28 1,0 11,3 13,4 22,6 46,2 97,5 159,6 237,8 «Сбербанк Управление активами» акции «Альфа-Капитал Индекс Мосбиржи» 355,08 1,5 11,3 12,0 23,2 57,1 138,5 214,4 136,3 «Альфа-Капитал» индексный

ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев.

В расчете использовались только данные фондов, у которых стоимость чистых активов на отчетную дату превышала 100 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имелся срок работы более 1 года.

Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

По данным InvestFunds.