Лидеры роста среди открытых паевых фондов (на 29.07.2019)

|
|Фонд
|Стоимость пая (руб.)
|Изм. за 1 мес. (%)
|Изм. за 3 мес. (%)
|Изм. за 6 мес. (%)
|Изм. за 12 мес. (%)
|Изм. за 3 года (%)
|Изм. за 5 лет (%)
|Изм. за 10 лет (%)
|Чистые активы (млн руб.)
|Управляющая компания
|Тип фонда
|За 12 месяцев
|
|«ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора»
|2206,68
|3,7
|11,8
|14,4
|29,9
|90,2
|158,7
|287,0
|6670,2
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Сбербанк — Природные ресурсы»
|7194,25
|2,1
|11,1
|12,4
|28,0
|83,6
|215,0
|164,3
|1822,9
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«БКС Драгоценные металлы»
|104,82
|1,0
|4,6
|0,3
|26,5
|1,1
|69,8
|—
|5271,8
|«Брокеркредитсервис»
|фондов
|«ВТБ — Индекс Мосбиржи»
|959,68
|1,7
|12,1
|13,3
|25,8
|61,7
|144,0
|244,2
|914,7
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|индексный
|«ВТБ — Фонд акций»
|5928,35
|1,5
|11,8
|14,0
|25,4
|76,1
|204,2
|416,9
|1939,9
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек»
|987,89
|1,6
|11,4
|13,1
|25,3
|64,8
|138,0
|226,4
|226,7
|«Райффайзен Капитал»
|индексный
|«Райффайзен — Акции»
|1595,76
|2,4
|11,6
|14,3
|24,6
|43,1
|109,0
|201,1
|1521,6
|«Райффайзен Капитал»
|акции
|«Открытие — Индекс Мосбиржи»
|290,39
|1,5
|11,3
|12,7
|24,2
|60,1
|136,2
|249,0
|237,8
|«Открытие»
|индексный
|«Газпромбанк — Акции»
|366,17
|2,1
|11,8
|14,6
|24,1
|47,8
|120,5
|206,4
|5799,5
|«Газпромбанк — Управление активами»
|акции
|«БКС Российские акции»
|145,70
|1,3
|11,2
|12,6
|24,0
|59,2
|—
|243,5
|1493,0
|«Брокеркредитсервис»
|акции
|«Атон — Инфраструктура»
|240,36
|1,5
|11,0
|10,3
|23,8
|68,7
|205,7
|235,6
|302,1
|«Атон-Менеджмент»
|акции
|«Райффайзен — Сырьевой сектор»
|1561,90
|1,7
|7,8
|10,8
|23,4
|79,9
|241,9
|393,0
|1418,0
|«Райффайзен Капитал»
|акции
|«Альфа-Капитал Индекс Мосбиржи»
|355,08
|1,5
|11,3
|12,0
|23,2
|57,1
|138,5
|214,4
|3851,9
|«Альфа-Капитал»
|индексный
|«Атон — Петр Столыпин»
|6299,91
|0,7
|9,4
|10,0
|22,8
|62,7
|150,2
|325,5
|178,4
|«Атон-Менеджмент»
|акции
|«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич»
|4144,28
|1,0
|11,3
|13,4
|22,6
|46,2
|97,5
|159,6
|366,7
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|За 6 месяцев
|
|«ВТБ — Фонд предприятий с государственным участием»
|747,25
|2,2
|15,4
|17,1
|17,7
|75,3
|234,5
|394,4
|283,9
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Арсагера — Фонд акций»
|624,25
|1,0
|12,8
|17,0
|21,9
|77,0
|214,6
|632,8
|185,4
|«Арсагера»
|акции
|«Газпромбанк — Электроэнергетика»
|165,23
|-0,9
|14,6
|15,9
|9,3
|33,1
|127,6
|9,4
|899,6
|«Газпромбанк — Управление активами»
|индексный
|«Уралсиб Энергетическая перспектива»
|252,87
|-1,0
|14,6
|14,8
|11,6
|85,5
|251,6
|—
|595,8
|«Уралсиб»
|акции
|«Сбербанк — Электроэнергетика»
|727,15
|-2,8
|12,4
|14,6
|8,1
|42,5
|88,7
|16,7
|493,3
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«Газпромбанк — Акции»
|366,17
|2,1
|11,8
|14,6
|24,1
|47,8
|120,5
|206,4
|388,8
|«Газпромбанк — Управление активами»
|акции
|«ВТБ — Фонд Нефтегазового сектора»
|2206,68
|3,7
|11,8
|14,4
|29,9
|90,2
|158,7
|287,0
|720,7
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Райффайзен — Акции»
|1595,76
|2,4
|11,6
|14,3
|24,6
|43,1
|109,0
|201,1
|136,3
|«Райффайзен Капитал»
|акции
|«ВТБ — Фонд акций»
|5928,35
|1,5
|11,8
|14,0
|25,4
|76,1
|204,2
|416,9
|3851,9
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Райффайзен — Электроэнергетика»
|433,47
|-2,4
|12,2
|13,6
|3,3
|35,2
|111,8
|11,9
|5271,8
|«Райффайзен Капитал»
|акции
|«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич»
|4144,28
|1,0
|11,3
|13,4
|22,6
|46,2
|97,5
|159,6
|1162,5
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«Сбербанк — Фонд активного управления»
|1224,68
|1,0
|11,3
|13,4
|20,8
|47,8
|81,6
|185,5
|366,7
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«ВТБ — Индекс Мосбиржи»
|959,68
|1,7
|12,1
|13,3
|25,8
|61,7
|144,0
|244,2
|914,7
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|индексный
|«Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек»
|987,89
|1,6
|11,4
|13,1
|25,3
|64,8
|138,0
|226,4
|102,6
|«Райффайзен Капитал»
|индексный
|Арсагера — фонд смешанных инвестиций
|161,46
|1,1
|9,6
|13,0
|16,5
|61,7
|144,4
|397,6
|237,8
|«Арсагера»
|смешанный
|За 3 месяца
|
|«Уралсиб Драгоценные металлы»
|130,97
|0,3
|16,2
|7,4
|20,4
|-0,9
|87,3
|—
|185,4
|«Уралсиб»
|фондов
|«ВТБ — Фонд предприятий с государственным участием»
|747,25
|2,2
|15,4
|17,1
|17,7
|75,3
|234,5
|394,4
|899,6
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Газпромбанк — Электроэнергетика»
|165,23
|-0,9
|14,6
|15,9
|9,3
|33,1
|127,6
|9,4
|283,9
|«Газпромбанк — Управление активами»
|индексный
|«Уралсиб Энергетическая перспектива»
|252,87
|-1,0
|14,6
|14,8
|11,6
|85,5
|251,6
|—
|493,3
|«Уралсиб»
|акции
|«Арсагера — Фонд акций»
|624,25
|1,0
|12,8
|17,0
|21,9
|77,0
|214,6
|632,8
|720,7
|«Арсагера»
|акции
|«Сбербанк — Электроэнергетика»
|727,15
|-2,8
|12,4
|14,6
|8,1
|42,5
|88,7
|16,7
|388,8
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«Райффайзен — Электроэнергетика»
|433,47
|-2,4
|12,2
|13,6
|3,3
|35,2
|111,8
|11,9
|595,8
|«Райффайзен Капитал»
|акции
|«ВТБ — Индекс Мосбиржи»
|959,68
|1,7
|12,1
|13,3
|25,8
|61,7
|144,0
|244,2
|914,7
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|индексный
|«Газпромбанк — Акции»
|366,17
|2,1
|11,8
|14,6
|24,1
|47,8
|120,5
|206,4
|3851,9
|«Газпромбанк — Управление активами»
|акции
|«ВТБ — Фонд нефтегазового сектора»
|2206,68
|3,7
|11,8
|14,4
|29,9
|90,2
|158,7
|287,0
|1162,5
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«ВТБ — Фонд акций»
|5928,35
|1,5
|11,8
|14,0
|25,4
|76,1
|204,2
|416,9
|366,7
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Райффайзен — Акции»
|1595,76
|2,4
|11,6
|14,3
|24,6
|43,1
|109,0
|201,1
|5271,8
|«Райффайзен Капитал»
|акции
|«Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек»
|987,89
|1,6
|11,4
|13,1
|25,3
|64,8
|138,0
|226,4
|1493,0
|«Райффайзен Капитал»
|индексный
|«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич»
|4144,28
|1,0
|11,3
|13,4
|22,6
|46,2
|97,5
|159,6
|237,8
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«Альфа-Капитал Индекс Мосбиржи»
|355,08
|1,5
|11,3
|12,0
|23,2
|57,1
|138,5
|214,4
|136,3
|«Альфа-Капитал»
|индексный