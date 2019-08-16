Бывшего министра финансов Подмосковья оставили без особого порядка

Суд не стал делать скидку чиновнику, похитившему миллиарды в Подмосковье. Басманный суд Москвы отказался рассматривать в особом порядке дело Алексея Кузнецова. Бывшего министра финансов Московской области в 2008 году обвинили в хищении 14 млрд руб., а в начале этого года экстрадировали из Франции. Сам экс-чиновник полностью признал вину и исковые претензии потерпевшей стороны. Подробности — у корреспондента “Ъ FM” Владимира Расулова.
Новое заседание по делу Алексея Кузнецова не задалось для него с самого начала. Судья Ирина Вырышева отказалась снять с бывшего министра финансов Подмосковья обвинения по 14 эпизодам из 22. Об этом ранее просила его защита, объясняя, что по ним прошли сроки давности. А времени действительно утекло немало. Дело Кузнецова расследуется больше десяти лет. По данным следствия, он в составе организованной группы с 2005 по 2008 годы обманом приобрел у предприятий ЖКХ Московской области право требовать задолженности за эти услуги. В итоге его обвинили сразу по трем статьям — мошенничество, растрата и легализация имущества, нажитого преступным путем. Сам Кузнецов успел скрыться за границей. Задержать его удалось только в 2013-м во Франции.
Позднее в России он во всем признался и попросил судить его в особом порядке, то есть не рассматривать доказательства. Причем в этом случае суд не мог бы назначить ему более двух третей от максимального наказания. А грозит Кузнецову 15 лет лишения свободы. Прокурор на заседании попросила судить бывшего чиновника на общих основаниях, поскольку дело объемное, а статьи тяжкие. Но этим гособвинитель не ограничилась: «Преступные действия все совершены в составе организованной группы. Кроме того, Кузнецов длительное время скрывался от следствия суда. Данные обстоятельства являются существенными. Его позиция в виде признания вины подлежит исследованию наряду с остальными доказательствами его виновности, которые собраны по материалам данного уголовного дела».
Ранее у Алексея Кузнецова арестовали восемь земельных участков в России, две квартиры и машины. В 2017 году прокуратура Франции сделала то же самое с принадлежащими бывшему чиновнику и его жене Жанне Булах двумя отелями в Куршевеле, виллой в Сен-Тропе, а также квартирой с мебелью и предметами искусства в Париже. Недвижимость оценили минимум в €120 млн. Ущерб от действий Алексея Кузнецова огромен, и он до сих пор его не возместил, заявила на суде представитель подмосковного правительства, одного из потерпевших, Екатерина Туфан: «Мы учитываем особо крупный размер причиненного ущерба, а именно — растраты бюджетных средств Московской области на сумму 3,8 млрд руб. и хищения у московской областной инвестиционной трастовой компании на сумму 7,2 млрд руб.
Судья Ирина Вырышева в итоге отказалась рассматривать дело Алексея Кузнецова в особом порядке. Защиту такая позиция разочаровала, и она обжалует решение суда, заявил адвокат бывшего чиновника Александр Линников: «При условии признания Кузнецовым вины и гражданских исков продолжение судебного разбирательства в общем порядке бессмысленно. Это пустая трата ресурсов государства и процессуального времени. Прокуратура хочет шоу, заинтересована в том, чтобы больше внимания получить, в частности, от средств массовой информации, к этому резонансному процессу».
Защита Алексея Кузнецова также не исключила, что он теперь изменит свою позицию и откажется от признательных показаний. Пока же он остается в СИЗО до 16 января. Процесс о хищении миллиардов у Подмосковья продолжится 26 августа.
Ранее семеро участников предполагаемой преступной группы, в которую входил бывший министр Алексей Кузнецов, были осуждены. Еще четверо находятся в международном розыске. По версии следствия, бывший чиновник переуступал долги муниципалитетов перед предприятиями ЖКХ аффилированным банкам. Затем он вынуждал районных глав брать там кредиты на их погашение. Полученные суммы в итоге шли на счета подставных фирм, откуда их присваивали себе Кузнецов и его сообщники.
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