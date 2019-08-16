Бывшего министра финансов Подмосковья оставили без особого порядка

Суд не стал делать скидку чиновнику, похитившему миллиарды в Подмосковье. Басманный суд Москвы отказался рассматривать в особом порядке дело Алексея Кузнецова. Бывшего министра финансов Московской области в 2008 году обвинили в хищении 14 млрд руб., а в начале этого года экстрадировали из Франции. Сам экс-чиновник полностью признал вину и исковые претензии потерпевшей стороны. Подробности — у корреспондента “Ъ FM” Владимира Расулова.

Новое заседание по делу Алексея Кузнецова не задалось для него с самого начала. Судья Ирина Вырышева отказалась снять с бывшего министра финансов Подмосковья обвинения по 14 эпизодам из 22. Об этом ранее просила его защита, объясняя, что по ним прошли сроки давности. А времени действительно утекло немало. Дело Кузнецова расследуется больше десяти лет. По данным следствия, он в составе организованной группы с 2005 по 2008 годы обманом приобрел у предприятий ЖКХ Московской области право требовать задолженности за эти услуги. В итоге его обвинили сразу по трем статьям — мошенничество, растрата и легализация имущества, нажитого преступным путем. Сам Кузнецов успел скрыться за границей. Задержать его удалось только в 2013-м во Франции.

Позднее в России он во всем признался и попросил судить его в особом порядке, то есть не рассматривать доказательства. Причем в этом случае суд не мог бы назначить ему более двух третей от максимального наказания. А грозит Кузнецову 15 лет лишения свободы. Прокурор на заседании попросила судить бывшего чиновника на общих основаниях, поскольку дело объемное, а статьи тяжкие. Но этим гособвинитель не ограничилась: «Преступные действия все совершены в составе организованной группы. Кроме того, Кузнецов длительное время скрывался от следствия суда. Данные обстоятельства являются существенными. Его позиция в виде признания вины подлежит исследованию наряду с остальными доказательствами его виновности, которые собраны по материалам данного уголовного дела».

Ранее у Алексея Кузнецова арестовали восемь земельных участков в России, две квартиры и машины. В 2017 году прокуратура Франции сделала то же самое с принадлежащими бывшему чиновнику и его жене Жанне Булах двумя отелями в Куршевеле, виллой в Сен-Тропе, а также квартирой с мебелью и предметами искусства в Париже. Недвижимость оценили минимум в €120 млн. Ущерб от действий Алексея Кузнецова огромен, и он до сих пор его не возместил, заявила на суде представитель подмосковного правительства, одного из потерпевших, Екатерина Туфан: «Мы учитываем особо крупный размер причиненного ущерба, а именно — растраты бюджетных средств Московской области на сумму 3,8 млрд руб. и хищения у московской областной инвестиционной трастовой компании на сумму 7,2 млрд руб.

Дополнительно считаем необоснованной даже потенциальную возможность сокращения срока наказания на две трети, учитывая риски освобождения Кузнецова без реального отбытия наказания».

Судья Ирина Вырышева в итоге отказалась рассматривать дело Алексея Кузнецова в особом порядке. Защиту такая позиция разочаровала, и она обжалует решение суда, заявил адвокат бывшего чиновника Александр Линников: «При условии признания Кузнецовым вины и гражданских исков продолжение судебного разбирательства в общем порядке бессмысленно. Это пустая трата ресурсов государства и процессуального времени. Прокуратура хочет шоу, заинтересована в том, чтобы больше внимания получить, в частности, от средств массовой информации, к этому резонансному процессу».

Защита Алексея Кузнецова также не исключила, что он теперь изменит свою позицию и откажется от признательных показаний. Пока же он остается в СИЗО до 16 января. Процесс о хищении миллиардов у Подмосковья продолжится 26 августа.

Ранее семеро участников предполагаемой преступной группы, в которую входил бывший министр Алексей Кузнецов, были осуждены. Еще четверо находятся в международном розыске. По версии следствия, бывший чиновник переуступал долги муниципалитетов перед предприятиями ЖКХ аффилированным банкам. Затем он вынуждал районных глав брать там кредиты на их погашение. Полученные суммы в итоге шли на счета подставных фирм, откуда их присваивали себе Кузнецов и его сообщники.