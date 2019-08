«Можно выучить четыре языка к семи годам»

Глава международного агентства по подбору гувернанток English Nanny Валентин Гроголь рассказал «Коммерсантъ Kids» о том, как выучить в детстве несколько языков, заговорить на китайском без акцента и как с помощью английской няни поступить в лучшие международные школы.

— С началом учебного года спрос на английских нянь и гувернанток возрастает?

— Я могу сказать, что спрос на опытных нянь и гувернанток из Англии и Америки всегда превышает предложение, но сентябрь для нас один из самых загруженных месяцев. Семьи возвращаются из отпусков и начинают планировать расписание детей на будущий год. Практически у всех в программе иностранные языки, а главная задача и специализация наших английских нянь — это именно обучение ребенка.

— В Москве множество английских детских садов и школ, где есть и преподавание иностранного языка, и спортивные занятия, и социализация. Зачем нанимать английских гувернанток, которые обходятся родителям значительно дороже?

— Английский детский сад совсем не исключает няню из Англии. Как это ни странно, в хорошие сады, где преподают носители языка, берут только тех детей, которые уже говорят по-английски. В этих садах есть квоты на российских детей — один-два на группу. Каким же образом ребенку в 3–4 года выучить английский и пройти собеседование? Варианты просты: либо у тебя родители — носители английского языка, либо у тебя англоговорящее окружение. А в России у маленьких детей это могут быть только английские няни и гувернантки. Есть, например, престижная Anglo-American School of Moscow — поступая туда в 4 года, ребенок должен говорить по-английски свободно. Если взять The International School of Moscow, The British International School, Britannica School — у большинства детей, которые там учатся, английские гувернантки: мало того, что туда сложно поступить, нужно еще там учиться. Программа очень серьезная, и зачастую родители вынуждены брать англичанку или американку, которая поможет ребенку эту программу пройти.

— С какого возраста нужно готовить ребенка к поступлению в хорошую английскую школу?

— Начинать лучше с самого раннего детства. Считается, что оптимальный возраст для начала погружения в иностранный язык — один год. Методика обучения английскому для малышей, которые еще не научились говорить, самая эффективная и бесстресовая для ребенка. Достаточно общаться, играть, петь песенки — и вы увидите, что ребенок очень быстро начнет все понимать по-английски, а потом, когда придет время, и заговорит. Подчеркну: это обучение без усилий, в форме игры.

— Есть ли сегодня интерес к изучению других языков или английский остается самым востребованным?

— Английский — это обязательный международный язык, который сегодня должны знать все, но многие семьи идут дальше, ведь в детстве при правильной организации занятий ребенок к семи годам может говорить свободно на четырех языках. Сегодня востребованы французский, испанский, немецкий языки. Стремительно набирает популярность китайский. Бытует мнение, что китайский на уровне носителя можно выучить до 6 лет, а дальше это сделать крайне сложно. У нас есть четырехлетняя девочка, которая свободно говорит по-китайски — ее мама прислала нам видео, где она поет «Катюшу» на китайском, и мы ей очень гордимся. Открытие офиса компании English Nanny в Китае было связано с тем, что обеспеченные китайцы проявляют большой интерес к услуге «английская гувернантка», а русские семьи все чаще ищут китайских преподавателей для детей.

— Бывают ли обратные случаи — иностранная семья ищет русскую гувернантку?

— Случаи бывают разные. Обычно русских гувернанток ищут иностранные семьи, командированные в Россию. Они хотят, чтобы их дети говорили по-русски, так как видят в России страну с большими возможностями. К сожалению, тренда на изучение русского языка среди иностранцев, в отличие от английского, китайского, французского, испанского, пока создать не удалось, но мы работаем над этим.

www.englishnanny.ru

Беседовала Любовь Неверовская