Зарубежные СМИ: Как действовали пилоты при аварийной посадке Airbus A321?

За аварийной посадкой Airbus A321 в кукурузном поле следили ведущие мировые СМИ. Они называют решение пилотов феноменальным, а спасение лайнера сравнивают с ситуацией известной как «чудо на Гудзоне». Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

«Чудо на кукурузном поле»: в России благодарят пилотов после того, как им удалось посадить лайнер без выпущенных шасси и с полными баками топлива, пишет газета The Telegraph. Российские СМИ называли Дамира Юсупова национальным героем, отмечает издание.

Пилот, благополучно посадивший лайнер после столкновения со стаей птиц, сразу позвонил своей жене и сказал, что все в порядке, заявила The Sun. Газета цитирует и жену Юсупова — Наталью. Она отметила, что была в ужасе, панике, из-за чего разрыдалась.

Ситуацию можно сравнить с «чудом на Гудзоне» в 2009 году, отмечает The Independent. Тогда Airbus A320 авиакомпании US Airways под командованием капитана Чесли Салленбергер, известного как «Салли», сбил стаю птиц сразу после взлета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия. Экипаж в течение трех минут принял решение садиться на реку Гудзон. Все пассажиры, включая девятимесячного ребенка, выжили, вспоминает газета.

Немецкое издание Die Welt называет аварийную посадку на кукурузном поле эффектной. А экипаж «Уральских авиалиний» совершил подвиг. Издание также констатирует, ссылаясь на экспертов, что птицы вокруг аэропорта Жуковский все чаще становятся проблемой для авиации.