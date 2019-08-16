В выходные в Сочи ожидаются грозы с градом

С вечера пятницы, 16 августа, а 17, 18 и 19 августа на территории курортной столицы ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, а на отдельных водотоках – с достижением неблагоприятных отметок, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Существует риск схода селей малого объема в горной зоне. В эти же дни на побережье Черного моря от Магри до села Веселое на границе с Абхазией имеется опасность формирования смерчей над море.

В субботу, 17 августа, в Краснодарском крае синоптики обещают кратковременные дожди, грозы, а в отдельных районах – сильный дождь и град. Ветер будет западных направлений скоростью 5-10 м/с, местами при грозах его порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +16…+21°, днем +24…+29°.

В администрации Анапы сообщили, что 17 -19 августа сохранится высокая пожароопасность четвертого класса. Высока вероятность возникновения природных пожаров.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по северным и центральным районам Адыгеи в период с 16 по 19 августа, по данным Росгидромета, сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Василий Хитрых