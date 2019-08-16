В Ленобласти выявили незаконно установленные билборды

Гатчинская городская прокуратура проверила исполнение требований федерального законодательства в сфере законности размещения рекламных конструкций. Нарушения были выявлены в деятельности ООО «Апельсин», незаконно установившего девять билбордов вдоль автодороги общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, сообщили в надзорном ведомстве.

При этом проверка показала, что торги на заключение договора на установку и эксплуатацию указанных рекламных конструкций не проводились, а договор с ООО «Апельсин» не заключался, что является нарушением требований федерального закона «О рекламе».

В отношении гендиректора компании возбуждено дело об административном правонарушении. Виновному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа.