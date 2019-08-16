С начала года на дорогах в Воронежской области погибли 200 человек

На территории Воронежской области за семь месяцев нынешнего года зарегистрировано 1577 ДТП, в которых 200 человек погибли и 2004 получили ранения. Общее количество происшествий, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, возросло на 0,5%, но число погибших и раненых снизилось на 7,4% и на 2% соответственно. Такие данные были озвучены 16 августа в ходе заседания областной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. По информации начальника УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгения Шаталова, с начала года в регионе пресечено 1,8 млн нарушений ПДД (рост на 30,5%), задержано 4622 (снижение на 1,2%) водителя с признаками опьянения, права управления транспортом лишились 80,3 тыс. водителей (увеличение на 40%). Специальными приборами зафиксировано 1,68 млн нарушений, которые привели к штрафам на сумму 1,1 млрд руб.

Во время мероприятия Евгений Шаталов продемонстрировал губернатору Александру Гусеву макет патрульного автомобиля ГИБДД, копии которого планируется размещать на дорогах региона для «повышения внимания водителей, особенно в ночные часы». Макет представляет собой фас модели «Лада» в цветах ГИБДД с включенными проблесковыми маячками. Глава региона идею поддержал.

О том, как отразилось участие в ДТП на карьере сына бывшего губернатора Липецкой области, в материале “Ъ-Черноземье” «Прокурор расплатился за наезд».

Владимир Зоркий