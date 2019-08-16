Средняя зарплата в Краснодарском крае составила 37 тысяч рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Краснодарского края в июне текущего года составила 37 тыс. руб. Это, по сравнению с маем, на 0,8% меньше, но на 5,7% больше, чем в июне 2018-го, сообщает Краснодарстат.

При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен, за июнь этого года по сравнению с маем уменьшилась на 0,8%, а с июнем 2018 года – увеличилась на 0,7%.

Наиболее высокая зарплата, согласно статистике, отмечена у работников финансовых и страховых организаций (в 1,5 раза выше среднекраевого уровня). Среди обрабатывающих производств наиболее высокий уровень зарплаты отмечен в компаниях по производству табачных изделий (в 3,6 раза).

Ниже среднекраевого уровня заработная плата сложилась у работников гостиниц и предприятий общественного питания (в 1,4 раза).

Василий Хитрых