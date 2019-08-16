Путин и Медведев посетили волейбольный комплекс в Анапе

Фото: администрация Краснодарского края

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в сопровождении секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева посетили волейбольный комплекс «Волей Град» в Анапе.

Как сообщили в краевой администрации, «Волей Град» был построен в 2007 году. Его общая площадь почти 32,5 тыс. кв. м. В его состав входят крытый универсальный игровой зал, крытый многофункциональный зал с песочным подогреваемым покрытием в зимний период, 14 открытых спортивных площадок на территории центра и на берегу моря, три гостиничных корпуса и шесть коттеджей с апартаментами, собственный пляж и тренажерный зал.

В настоящее время в комплексе проходят финальные игры первенства России по пляжному волейболу среди девушек и юношей в возрасте до 17 лет.

Василий Хитрых