Экс-владельца ФК «Кубань» отправили в колонию и оштрафовали на 198 млрд рублей

Гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), экс-владельца ФК «Кубань» Олега Мкртчана отправили в колонию на девять лет по делу о хищении $2,5 млрд у Внешэкономбанка. Кроме того, его оштрафовали на 198 млрд руб.

«Признать Мкртчана виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом 900 тыс. руб. Гражданский иск некоммерческой организации "Фонд промышленных активов" ("дочка" ВЭБа) удовлетворить, взыскать с Мкртчана 198,5 млрд руб.»,— говорится в решении Мосгорсуда (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, Олега Мкртчана задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, являясь совладельцем и гендиректором ИСД, господин Мкртчан привлек несколько кредитов Внешэкономбанка для развития предприятий, входящих в союз. Однако часть денег — более 85 млрд руб.— вывел на подконтрольный ему офшор, потратив впоследствии на свои проекты.

Подробнее о деле против экс-владельца ФК «Кубань» — в материале “Ъ” «За 85 миллиардов рассчитались двумя телефонами».