На Казанском молкомбинате произошла утечка аммиака

На территории Казанского молочного комбината, который находится на улице Академика Арбузова, сегодня произошла утечка аммиака,говорится в сообщении МЧС РТ.

Все произошло на складе готовой продукции. На место ЧП отправились сотрудники «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Рабочих отвели на безопасное расстояние.

Сотрудники МЧС выставили водяную завесу и установили, что из подводящего патрубка 50-литрового резервуара истекли пары аммиака в незначительном количестве. Работникам комбината удалось перекрыть вентиль,после чего истечение прекратилось. Угрозы для населения в данный момент нет.Причины и детали ЧП уточняются.

Напомним, что 11 августа на трассе М7 «Волга» в Пестречинском районе Татарстана произошла утечка тригонокса. Однако,специалисты минэкологии республики не выявили опасного химического вещества в воздухе.

"Ъ-Казань"