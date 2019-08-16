Роскомнадзор определил самый быстрый мобильный интернет в Ленобласти

Роскомнадзор опубликовал результаты исследования качества услуг операторов мобильной связи «большой четверки» в Ленинградской области. Исследование проводилось совместно с радиочастотной службой по методике оценки качества услуг подвижной радиотелефонной связи, утвержденной Минкомсвязи.

В ходе специально проводимых замеров специалисты оценивали качество голосового соединения, передачи SMS-сообщений и скорость приема, а также передачи данных через сеть оператора связи. Маршрут охватывал магистральные дороги и улицы в нескольких населенных пунктах Ленобласти, включая города Отрадное, Всеволожск, Кировск, Гатчина, Шлиссельбург, Кудрово, Сертолово и Мурино.

В результате исследования наибольшая доля неуспешных попыток голосового соединения зафиксирована в сетях ПАО «ВымпелКом» («Билайн») — 3,2%. У других операторов результаты примерно одинаковые: ПАО «МегаФон» — 0,6%, ПАО «МТС» и ООО «Т2 Мобайл» (Tele2) — по 0,4%.

При оказании услуги по отправке SMS-сообщений не зафиксировано недоставленных сообщений в сетях «МегаФона». У «Билайна» их доля составила 4,1%, у МТС — 0,5%, а у Tele2 — 1,3%.

В свою очередь, наибольшая скорость мобильного интернета в Ленобласти была зафиксирована у «Билайна» — более 11 Мбит/сек. и МТС — около 10 Мбит/сек. У «МегаФон» она составила 5 Мбит/сек., у Tele2 — примерно 7 Мбит/сек.