«Автодор» продаст краснодарский объезд

«Автодор» намерен продать частным инвесторам долю в ООО «ДЗОК», которое будет строить Дальний Западный обход Краснодара. Сделкой заинтересовались несколько крупных компаний, ее сумма обсуждается. Дорогу технической 1Б категории с четырьмя полосами движения и разделенными потоками транспорта длиной 51 километр начнут строить осенью. У «Автодора» уже есть опыт продажи оператора частному инвестору.



Компания «Автодор» намерена продать частным инвесторам 49% в проектной компании ООО «ДЗОК». В дальнейшем доля инвестора увеличится до 75%, а затем, возможно, и до 100%. Предполагается, что частные инвестиции помогут запустить проект строительства Дальнего Западного обхода Краснодара. «Стоимость дороги составляет 39 млрд руб. В комплексном плане развития и модернизации инфраструктуры заложено 25 млрд руб. средств федерального бюджета. Собственно, продажа доли будет способствовать привлечению недостающих частных инвестиций», - сказал источник “Ъ-Кубань” в «Автодоре». По его словам, на долю в ДЗОКе претендуют «Донаэродорстрой», «Автобан» и ICA Construction. «Все это находится на стадии переговоров, точно еще ничего не известно, и по-моему вопрос продажи пока окончательно не решен, как не решена и стоимость. Насколько я понимаю, сумма сделки решится по принципу кто больше даст»,- сказал собеседник “Ъ-Кубань”. Официального комментария по поводу продажи «Автодор» не предоставил.

По данным газеты «Ведомости», это соглашение на основе государственно-частного партнерства, обычно по таким соглашениям доля частных инвестиций в проекте не превышает 10-15%, здесь же может достигнуть и 30%, как в концессиях. Пресс-служба «Автодора» сообщает, что проект строительства автомагистрали получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Новая скоростная четырехполостная магистраль длиной 51 километр пройдет по территориям Краснодара, Красноармейского и Динского районов. Это дорога технической 1Б категории с четырьмя полосами движения и разделенными потоками транспорта. Расчетная скорость движения составит 120 км/час. Также строительство обхода предполагает создание трех транспортных развязок, четырех мостов и 20 путепроводов. Строительство обхода начнется этой осенью. Новая трасса позволит автомобилистам, движущимся по М-4 в сторону Крыма, объехать городскую агломерацию, а также зоны перспективной застройки. По предварительным оценкам, в перспективе 15-20 лет, преимущественно за счет крымского транзита, трафик на участке от Дальнего Западного обхода Краснодара до Славянска-на-Кубани может увеличиться в два-три раза, а на участке от Славянска-на-Кубани до хутора Белого - в три-четыре. Эксперты отмечают, что строительство ДЗОК по эффективности можно сравнить со строительством МКАДа. Это крупный проект, требующий серьезной технической подготовки, безусловно будет иметь высочайший спрос. Кроме того, весь объект - это строительство с нуля, а не реконструкция уже имеющегося объекта.

Напомним, в 2017 году «Автодор» продал итальянской Anas 51% ООО «Дорожно-инвестиционная компания» (ДИК), оператора одного из участков трассы М4 «Дон», сумма сделки составила 330 млн руб.

По словам гендиректора Infoline Михаила Бурмистрова, продажа доли не является оптимальным решением по сравнению с классической концессионной схемой, однако она обусловлена агрессивной финансовой схемой. «Частные инвестиции должны будут составить более 30% стоимости объекта, в то время как в большинстве аналогичных объектов она не превышает 15%. При этом негативное влияние на заинтересованность частных инвесторов может оказать то, что "Автодор" планирует самостоятельно контролировать реализацию проектов, в то время как в классических концессионных схемах, как правило, строительство осуществляют именно частные инвесторы, которые зачастую делают это более эффективно с точки зрения сроков и стоимости»,- говорит господин Бурмистров. При этом в Infoline отмечают, что приход крупных портфельных инвесторов в такой проект свидетельствует об интересе бизнеса к строительству инфраструктурных объектов.

Елена Рыжкова