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«Саратоворгсинтез» не осуществлял контроль за эффективностью очистных установок

Сотрудник ООО «Саратоворгсинтез» получил предупреждение за несоблюдение экологических требований (ст. 8.1 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что предприятие при осуществлении своей деятельности производит выброс вредных веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников, однако в течение ряда месяцев 2018 и этого года контроль за эффективностью газовых очистных установок не проводился, акты технического осмотра не составлялись.

Марина Ковалева


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