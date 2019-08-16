Дорожников обязали установить бордюры на улице Барышникова в Ижевске после публикации в СМИ

Прокуратура обязала дорожников установить новые бортовые камни на ул. Барышникова в Ижевске после проверки публикации на сайте Izhlife. В «Службу благоустройства и дорожного хозяйства» внесено представление об устранении нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2019 году на перекрестке ул. Барышникова отремонтировали дорогу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместе с тем, ремонт бортовых камней не был произведен — они были частично разрушены, местами полностью просажены или отсутствовали.