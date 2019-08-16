16 августа, пятница
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Дорожников обязали установить бордюры на улице Барышникова в Ижевске после публикации в СМИ

Прокуратура обязала дорожников установить новые бортовые камни на ул. Барышникова в Ижевске после проверки публикации на сайте Izhlife. В «Службу благоустройства и дорожного хозяйства» внесено представление об устранении нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2019 году на перекрестке ул. Барышникова отремонтировали дорогу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместе с тем, ремонт бортовых камней не был произведен — они были частично разрушены, местами полностью просажены или отсутствовали.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Первые лица

Тематический проект

Партнерский проект

Мероприятия

мы в социальных сетях

Профиль пользователя