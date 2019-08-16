В Краснодаре отключат светофоры на перекрестке Красной, Гаврилова и Дзержинского

В субботу, 17 августа, с 10 утра до 17 часов дня будут отключены светофоры на пересечении улиц Красной, Гаврилова и Дзержинского. В это время оборудование перевесят на новые опоры, сообщили в мэрии кубанской столицы. Работать не будут 20 светофоров для транспорта и 10 - для пешеходов. На участке в это время будут дежурить сотрудники ГИБДД.

А в воскресенье, 18 августа, в рамках проводимого в Краснодаре чемпионата России в гонке-критериум по велосипедному спорту с 7:30 до 12:30 будет перекрыто движение транспорта по шести участкам улиц в центре города.

Так, нельзя будет проехать по улице Буденного на участке от Базовской до Коммунаров; по улице Кузнечной – от Базовской до Коммунаров; по улице Леваневского – от Головатого до Длинной; по улице Седина – от Головатого до Длинной и по улице Янковского – от Головатого до Длинной.

Кроме того, с 20:00 субботы, 17 августа, до 12:30 воскресенья, 18 августа, на этих же участках улиц запретят парковку транспорта.

Василий Хитрых