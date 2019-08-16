В Сочи предприниматель оштрафована за продажу поддельных товаров HelloKitty

Суд вынес решение по иску УВД Сочи к индивидуальному предпринимателю Зинаиде Кетиладзе за незаконное использование товарного знака HelloKitty: предприниматель оштрафована на 25 тыс. руб., партия товара конфискована, сообщается на сайте арбитражного суда Краснодарского края. В рассмотрении иска участвовало московское юридическое бюро «Городисский и партнеры», представитель правообладателя товарного знака HelloKitty в России.

Товары с логотипом HelloKitty, принадлежащие Зинаиде Кетиладзе, были обнаружены в ходе проверки торгового центра «Славутич» в Адлере. Представитель правообладателя товарного знака HelloKitty сообщил, что изъятый у ИП Кетиладзе товар является контрафактным, разрешения на использование знака предприниматель не получала.

HelloKitty – японская торговая марка, символом бренда является популярный персонаж японской поп-культуры – белая кошка Китти с красным бантом. Игрушка Kitty была создана в 1974 году компанией Sanrio, торговая марка HelloKitty была зарегистрирована в 1976 году. Под брендом HelloKitty производятся одежда, обувь, аксессуары, в том числе бижутерия и ювелирные украшения, техника, компьютерные игры и программы.

Анна Перова, Краснодар