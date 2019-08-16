Ростовской активистке Анастасии Шевченко продлили домашний арест

Ленинский районный суд Ростова в третий раз продлил домашний арест координатору городского отделения «Открытой России» Анастасии Шевченко, обвиняемой в осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной на территории РФ (ст. 284.1 УК РФ), до 20 октября. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Адвокат госпожи Шевченко Сергей Ковалевич рассказал „Ъ-Юг“, что следствие мотивировало необходимость продления меры пресечения тяжестью инкриминируемого преступления, которое посягает на конституционный строй и безопасность государства. Сам защитник считает решение суда необоснованным.

«Домашний арест не позволяет Анастасии Шевченко реализовать обязанности по отношению к ее собственным детям: она не может сопровождать их в школу, не может с ними гулять»,— сказал господин Ковалевич.

Адвокат также сообщил, что намерен обжаловать продление меры пресечения в областном суде.

Напомним, госпожу Шевченко задержали в январе этого года, она стала первой в России подозреваемой по уголовному делу о работе «нежелательных» организаций (ст. 284.1 УК РФ). Тогда ее отправили на двое суток в изолятор временного содержания, а затем избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Дарья Голякова