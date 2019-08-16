Суд в Петербурге вынес приговор экс-председателю Российского союза молодежи

Суд вынес приговор бывшему председателю Российского союза молодежи в Петербурге и Ленобласти Дмитрию Лядову и начальнику отдела финансового планирования и контроля данной общественной организации Марине Дементьевой. Оба фигуранта признаны виновными в мошенничестве в размере более 800 тыс. рублей и покушении на мошенничество на сумму еще более 700 тыс. руб.

Судом было установлено, что в 2016 году Лядов и Дементьева представили в комитет по молодежной политике Петербурга подложные документы, якобы подтверждающие исполнение договоров на предоставление субсидий на возмещение затрат по проведению молодежных мероприятий, а также госконтракта на проведение данных мероприятий. В ходе судебного заседания свою вину они не признали.

В итоге суд назначил Дмитрию Лядову наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. При этом с учетом проведенного в СИЗО времени наказание было сочтено отбытым, и подсудимого освободили из-под стражи в зале суда. Марине Дементьевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 1,5 года.