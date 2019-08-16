Benetton взыскал с бывшего партнера в Екатеринбурге 1,6 млн евро

Свердловский арбитражный суд обязал ООО «Мегастор» — бывшего партнера компании United Colours of Benetton в Екатеринбурге — заплатить 1,6 млн евро аффилированной с итальянским брендом одежды компании (московскому ООО «Реал Эстейт Менеджмент»). ООО «Мегастор» подало апелляцию в 17 арбитражный апелляционный суд.

Как указано в материалах дела, истец взыскал задолженность за аренду помещения площадью 818,3 кв. метра в здании по проспект Ленина, 24, образовавшуюся в 2011-2013 годах, а также неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки. Ранее в этом помещении располагался магазин United Colours of Benetton, два года назад новым арендатором помещений стала американская сеть ресторанов KFC.

По данным портала «За честный бизнес», крупнейшими владельцами ООО «Мегастор» являются ЗАО «Ренессанс» (50%) и ЗАО «Промторг» (20%). В 2017 году доходы ответчика составили 1,6 млн руб., расходы 1,5 млн руб. ЗАО «Ренессанс» принадлежит Алексею Игошину, в 2017 году выручка компании составила 306,4 млн руб., расходы 287,7 млн руб. Владельцем ЗАО «Промторг» является Алексей Шаманаев, доходов и расходов в 2017 году не имело.

По словам адвоката, партнера международного центра защиты прав Globallaw Андрея Саунина, возможность фактического получения истцом денег от ответчика будет зависеть от того, есть ли у последнего какие-либо деньги на счетах в банках или ценные активы. «Если денег и ценного имущества нет, то истец может возбудить процедуру банкротства должника, в рамках которой могут быть оспорены сомнительные сделки банкрота, а его контролирующие лица и экс-руководители привлечены к субсидиарной ответственности по долгам. Однако это сложная процедура, которая потребует значительных затрат ресурсов и времени»,— отметил адвокат.

Алексей Охлопков