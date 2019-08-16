На сохранение курских лесов выделено почти 40 млн рублей

Из федерального бюджета в 2019 году выделено 38,4 млн руб. на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов Курской области». Об этом сообщает пресс-служба администрации Курской области. Из этой суммы 19,4 млн руб. направили на увеличение площади лесовосстановления, 16,4 млн руб. — на приобретение лесопожарной техники, а на приобретение лесохозяйственной техники ушло еще 2,6 млн руб., уточнили в пресс-службе.

Лесовосстановительные мероприятия в регионе выполнены более чем на 344 га, дубы и сосны заложены на 340 га. Более 7 т семян древесно-кустарниковых пород из курских лесхозов высеяли в специальных питомниках.

По данным администрации региона, за последние шесть лет в лесах Курской области не было зафиксировано ни одного пожара.

Валерия Розбот