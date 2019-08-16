Смог в Челябинске сохранится до вечера понедельника

Челябинский Гидрометцентр предупреждает, что неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению вредных выбросов в воздухе, сохранятся в региональном центре как минимум до 19 часов 19 августа. Ожидается НМУ первой степени опасности, сообщается на официальном сайте учреждения.

Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере установились в Челябинске с 13 августа. Только 15 августа в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 247 жалоб на загрязнение атмосферы. Сегодня горожане жалуются на запах биологических отходов. Региональное министерство экологии проводит проверку. Предположительно, источник зловония находится в Сосновском районе.