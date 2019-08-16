«Пришло время отпустить...»

Не прожив в браке и года одна из самых красивых пар в современном шоу-бизнесе, Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, приняли решение развестись. В Youtube появилась песня Сайрус, в которой есть намеки на истинные причины краха их отношений.

На официальном YouTube-канале 26-летней певицы Майли Сайрус состоялась премьера композиции «Slide Away» («Пора отпустить»), текст которой рассказывает о тяжёлом расставании звезды и 29-летнего актера Лиама Хемсворта. К такому выводу пришли поклонники Сайрус, исходя из слов ее новой песни, в которой она рассказывает о том, что «будет скучать по тем временам», но настал момент «все отпустить».

Фото: East News

«Нам не 17 лет. Я стала другой. Ты тоже сказал, что все изменилось. Ты прав, мы выросли»,— так, характеризует причины расставания Майли. Не обошлось и без внимания к вредным привычкам. На заставку аудиофайла Сайрус выбрала фото, на котором изображена бутылка из-под алкоголя и множество таблеток. Есть отсылки к злоупотреблениям и в самой песне. «Я не хочу виски и таблеток, я не сдамся так легко»,— поет Майли. По данным некоторых инсайдеров, Лиам испытывал проблемы с алкоголем.

Фото: East News

Хемсворт и Сайрус познакомились на съемках фильма «Последняя любовь», когда ей было 16 лет, а ему — 19. Их свадьба состоялась только спустя девять лет, в декабре 2018-го, а уже через восемь месяцев стало известно, что паре пришел конец.

Судя по информации, появившейся в западных СМИ, развод не будет легким. Звезды планируют судебные разбирательства. Самое интересное в этой ситуации — что бывшие супруги не планируют делить имущество. Их сферы интересов пересекаются в опеке над домашними животными — несколькими кошками и собаками.