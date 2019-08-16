На Дону офицера запаса осудили на три года за растрату

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговори майора запаса Руслана Зубанова к трем годам колонии общего режима за растрату с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служа Южного ВСУ СК РФ.

Следствие установило, что в с апреля 2015 года по декабрь 2016 года Зубанов, был начальником службы горючего и смазочных материалов тыла войсковой части 01957 (служба ГСМ) и искусственно создавал излишки дизельного топлива на складе. Затем подсудимый списывал горючее с оперативного учета службы ГСМ как переданное в другие воинские части и направлял соответствующие документы в Минобороны для снятия дизельного топлива с учета. После Зубанов приказывал подчиненным сливать топливо со склада ГСМ и вывозить за территорию части. Таким образом, подсудимый похитил горючее на сумму 3,3 млн руб.

Дарья Голякова