Судебные приставы выдворили из Петербурга более 1 тыс. нелегальных мигрантов

С начала текущего года по решению суда приставы выдворили из Петербурга 1075 мигрантов, нарушивших режим пребывания в РФ. Из них 487 человек были отправлены на родину в летний период, сообщили в региональном УФССП.

Как уточнили в ведомстве, чаще других миграционный режим нарушали уроженцы Узбекистана и Таджикистана (60% и 20% от общей численности выдворенных соответственно). Также среди нарушителей значились граждане стран СНГ и ближнего зарубежья, Алжира, Египта, Индии, Камеруна и Нигерии.

Все они были привлечены судом к административной ответственности по ст.18.8 КоАП и в течение пяти лет не смогут въехать на территорию РФ.