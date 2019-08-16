16 августа, пятница
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Фото: McLaren

McLaren показал тизер открытого суперкара

Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.

Двухместный автомобиль с открытым верхом станет последней машиной в линейке Ultimate Series, куда уже входят McLaren P1, McLaren Senna и McLaren Speedtail. Карбоновый суперкар, как заявлено, станет самым легким в истории марки автомобилем.

Тираж новой модели составит 399 экземпляров. Премьера суперкара состоится в рамках конкурса автомобильной элегантности Pebble Beach Concours d’Elegance в США, который пройдет в августе.

Напомним, последней на сегодняшний день новинкой McLaren является представленное в мае 2019 года купе GT.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя