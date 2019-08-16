На Урале запустят автомобили такси для инвалидов-колясочников

В Екатеринбурге представили автомобили такси, оборудованные для пассажиров-колясочников. Три таких автомобиля приобрела компания-перевозчик «Юмакфорд». Планируется, что в будущем агрегатор «Яндекс.Такси» включит их в свою систему и расширит линейку услуг, сообщили в департаменте информполитики.

Ранее руководители общественных организаций инвалидов на совещании у вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, посвященном доступности транспортной инфраструктуры для колясочников, подняли вопрос о необходимости такого транспорта для маломобильных горожан. Региональный минтранс оформил на автомобили необходимые разрешения для работы такси. Кроме этого, водители прошли инструктаж на базе Уральского государственного лесотехнического университета об особенностях перевозки пассажиров ограниченными возможностями.

По словам замгубернатора, руководителя аппарата губернатора и правительства Валерия Чайникова, в Свердловской области около 5 тыс. колясочников. «Очень важно дать им равные возможности со всеми, чтобы они могли вызвать такси, съездить, например, в театр. Это нужное начинание социально ориентированного транспортного предприятия, которое дает маломобильным группам дополнительную возможность свободно перемещаться по городу»,— уверен господин Чайников.