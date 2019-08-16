Ростовский филиал «Ренессанс страхование» возглавил Максим Широченко

Новым руководителем ростовского филиала «Ренессанс страхование» назначили Максима Широченко, сообщает пресс-служба компании.

Господин Широченко окончил Ростовский государственный экономический университет по специальности «Управление рисками организаций и финансовых институтов». В страховом бизнесе он работает уже более 15 лет.

До начала работы в «Ренессанс страхование» господин Широченко возглавлял розничный блок филиала крупной федеральной страховой компании в Казани. Его по снижению дебиторской задолженности, росту продаж целевых продуктов и новой системы обучения были масштабированы на федеральный уровень.

Дарья Голякова