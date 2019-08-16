Стоимость контракта на планировку уфимского парка Калинина на торгах упала почти в пять раз

Главархитектура Уфы по итогам конкурса, проведенного 14 августа, заключит контракт на разработку проектов планировки и межевания территории парка имени Калинина с МУП «Архитектурно-планировочное бюро». Стоимость контракта на тендере упала почти в пять раз — с 15,22 млн до 3,5 млн руб. Вторым участником конкурса было челябинское ООО «Зенит», предложившее исполнить работы за 4,8 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Подрядчик должен сделать проекты планировки и межевания территории парка площадью 104,5 га в течение двух месяцев. Проект должен предусматривать максимальное сохранение зеленой зоны и обустройство велодорожек.

В апреле в министерстве спорта и молодежной политики Башкирии сообщали о планах строительства в парке крупного волейбольного центра стоимостью 1,5-2 млрд руб. к чемпионату мира по волейболу, площадкой которого Уфа будет в 2022 году.

Ранее свой проект межевания и планировки парка, без привлечения бюджетного финансирования, предлагал сооснователь галереи современного искусства «Облака» Валериан Гагин. Его проект получил название «Парк искусств», предусматривал строительство в парке в том числе площадок под воркауты и творческие мастерские. В Главархитектуре проект не утвердили, выдвинули замечания, но возможности доработать не дали, отметив, что компания не уложилась в сроки.

Господин Гагин, в свою очередь, считает, что городские власти необоснованно поторопились с заказом альтернативного проекта в то время, как уже разработанный дорабатывается по поручению врио главы республики Радия Хабирова.

Майя Иванова