Найти свой Mind & Body

Говорят, тематический туризм заинтересовал россиян. Новый формат или новый тренд индустрии путешествий набирает обороты.

Популярность событийного туризма и отдыха по программе растет. Множество экспертов и блогеров, порой фитнес-клубы и йога-студии организовывают подобные выезды. Судя по большому ассортименту, спрос есть, однако крупные поставщики туров еще не заняли эту нишу.

Почему?

Туроператоры привыкли работать в рамках массового продукта, пакетов с определенным стандартным набором услуг. Тематический тур — это ювелирный, авторский и штучный товар. Чтобы поставить его на поток, пройдет много времени, но главное, чтобы это работало, компания должна инвестировать в это направление и целенаправленно его развивать. Спрос есть и есть много предложений, но от частных лиц.

Сердце любого тематического тура — его эксперты. Место выезда — контекст, который всегда имеет значение.

В сентябре пройдет первый йога-тур в одном из лучших отелей на побережье Бодрума — Lujo Bodrum 5*. Достаточно громкий проект последних двух лет, поскольку при планировании курорта Art & Joy была поставлена высокая планка — удивить и сделать не как у других. Так, например, питание без шведского стола, а «все включено» в меню тематических la carte ресторанов; особая концепция номеров 18+ с зеркальными стенами и потолком; при этом мини-клуб принимает детей от одного года без сопровождения родителей. Да, отель стоит внимания.

Даты йога-тура с 1 по 7 сентября. Ключевые фигуры программы Mind & Body — Татьяна Хван(автор программы “Воздушная йога”, сертифицированный эксперт по нумерологии) и Анна Берестовая(фитнес-коуч и нутрициолог).

Во время 7-дневного интенсива будут не только теоретические и практические мастер-классы, медитативные йога-практики, но и спа-процедуры. В первый день каждому участнику проведут диагностику всего тела и массаж. Ежедневные тренировки йоги и медитаций, здоровое питание и лекции от экспертов Lujo Bodrum.

Стоит отметить, что Sensum SPA — центр высочайшего уровня, занимает площадь в 2100 кв. м. Здесь есть парфюмерная зона, витаминный детокс-бар и широкий выбор программ, включая аппаратные косметологические процедуры. Среди разнообразия техник и расслабляющих спа-ритуалов представлены аюрведические практики, азиатские и холистические массажи. Большой выбор косметологических процедур, включая аппаратные.

Приобрести туры Mind & Body Lujo можно в любом агентстве вашего города и на сайте туроператора ANEX Tour. Прямые рейсы AZUR air из Москвы в Бодрум.