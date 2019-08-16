Нижний Новгород занял седьмое место в рейтинге самых востребованных городов Но уступил Казани и Воронежу в привлекательности для жизни.

По итогам исследования выяснилось, что поиском квартиры активно интересовались в 22 из 23 крупнейших городов России. За год интерес к нижегородской недвижимости вырос примерно на 10%, несмотря на рост цен на нее. Однако в целом по стране интерес вырос на 46%.

Больше всего россияне интересовались недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге, в пятерке наиболее востребованных городов также Казань, Уфа и Краснодар.

Отметим, что в то же время Нижний Новгород занимает седьмое место в рейтинге городов с наибольшим загрязнением воздуха диоксидом азота, в котором первое место досталось Москве, а второе и третье разделили Санкт-Петербург и Челябинск.