КамАЗ будет увольнять за сотрудников за допущенный брак

Руководство КамАЗа решило увольнять сотрудников, которые допускают брак. Кроме того, они будут внесены в базу и не смогут больше работать в других предприятиях автоконцерна, пишут «Вести КамАЗа».

По словам замдиректора завода Натальи Сидоровой, подобные меры «помогут повысить качество выпускаемой продукции». Раньше подобная практика применялась, когда рабочий не мог подтвердить качество выполняемой операции. В этом случае ему понижали разряд либо увольняли. Однако, базы данных не было. Поэтому пришлось от этого отказаться.

Руководство КамАЗа уже приняло ряд мер по стимулированию за качество продукции. В частности, в прошлом году в некоторых подразделениях завода решили отменить сдельную оплату труда, поскольку она считалась угрозой для качества.

"Ъ-Казань"