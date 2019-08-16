В Екатеринбурге перекроют перекресток Серафимы Дерябиной—Объездной

Пересечение Серафимы Дерябиной и Объездной дороги в Екатеринбурге до 30 сентября будут перекрывать из-за строительства транспортной развязки. Как сообщили в мэрии, движение перекроют с 22:00 до 6:00 с понедельника по четверг и с 22:00 пятницы до 6:00 понедельника.

Кроме этого, из-за строительства трамвайной линии с 17 августа до 5 сентября движение ограничат на перекрестке улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков.

Ранее сообщалось, что 20 августа в городе откроют развязку на перекрестке объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной (микрорайон Академический).