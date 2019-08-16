ЦОДД предупредил об ограничения движения в Москве в выходные

В ближайшие выходные, 17 и 18 августа, в Москве будет ограничено движение на ряде улиц, сообщает «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

В субботу, 17 августа, на проспекте Академика Сахарова с 02:00 до 07:00 в районе дома № 9 закроют для движения две крайние левые полосы в каждом направлении. С 07:00 до 18:00 будет полностью закрыт проезд по улице Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка, по проспекту Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца. Связано это с проведением митинга.

В воскресенье, 18 августа, с 06:30 до 13:00 будут закрыты Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Раушская и Космодамианская набережные. Движение ограничат из-за проведения полумарафона «Лужники».