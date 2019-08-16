В Челябинске устанавливают источники зловонного запаха в воздухе

В Челябинске проводятся проверки из-за жалоб жителей на посторонний запах в воздухе. За вчерашний вечер в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 247 жалоб на загрязнение атмосферы. В социальных сетях люди отмечают, что в городе «пахнет навозом». В областном министерстве экологии сообщают, что источник зловония находится за городом, предположительно, в Сосновском районе.

Как рассказал руководитель управления экологического просвещения минэкологии области Виталий Безруков, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в Челябинске не зафиксировано. «Небольшое превышение по сероводороду есть в Сосновском районе. Наши специалисты отправились на очистные сооружения в Кременкуле, возможно, там была утечка. Росприроднадзор поехал в Сосновский район, будет проверять птицефабрики на предмет вывоза органических отходов», - рассказал господин Безруков. По словам чиновника, результаты проверки будут получены в понедельник. Отметим, в Сосновском районе расположена птицефабрика фирмы «Равис».