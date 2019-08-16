Ремонт улицы Ставропольской в Краснодаре завершится в конце августа

Подрядная организация «Северское дорожное ремонтное строительное управление» планирует завершить ремонтные работы на участке улицы Ставропольской от Вишняковского рынка до улицы Суворова (2,126 км), стартовавшие в середине июня, к концу августа.

Как сообщили в мэрии кубанской столицы, в настоящее время на данном участке уже готов верхний слой асфальта. Кроме того, рабочие отремонтировали съезды во дворы, установили бордюры, смонтировали люки коммуникаций. Осталось нанести пластиковую разметку и заменить дорожные знаки.

Напомним, в прошлом году были отремонтированы 4,6 км четной стороны улицы Ставропольской от Вишняковского рынка до улицы Трамвайной.

Василий Хитрых