От вершины к вершине, от победы к победе

Что такое двадцать лет? Для человека — прекрасная юность, полная планов и надежд. А для бизнеса 20 лет — это зрелость и сила, четкий шаг по обретенному пути, опора на достигнутое и проработка перспектив.



В современной России немногие компании доживают до этой отметки, а уж внушительный список побед, отличная форма, боевой дух — вообще нонсенс для возраста патриархов. Тем не менее все эти черты, помноженные на азарт и тягу к покорению новых вершин, сегодня демонстрирует компания «ЛукБелОйл», которой в этом году исполняется 20 лет.

Даже не верится, что один из крупнейших налогоплательщиков региона два десятка лет назад был маленькой группой первопроходцев. В условиях дефолта и всеобщего кризиса руководство компании рискнуло вложить средства в геологоразведку недоизученного, но потенциально перспективного участка.

Естественно, все началось с детального изучения и разведки, без которых «ЛукБелОйл» вообще не делает ни шагу. Именно комплексное исследование территории, инвестиции в поиск и разведку геологических структур позволили компании получить первый приток углеводородов на Ровенском лицензионном участке.

Произошло это в 2001 году, спустя всего два года после образования компании, такой срок мало что скажет непрофессионалу.

А между тем, у некоторых компаний период от разведки до начала промышленной добычи занимает десятилетия, в то время как «ЛукБелОйл» проходит этот путь за срок от двух до пяти лет.

Можно все списать на банальную везучесть или петь хвалу интуиции специалистов «ЛукБелОйла», но, не сбрасывая со счетов эти факторы, отметим, что ключевой момент — это применение передовых современных технологий, внимательный подход к изучению и исследованию территории, глубокий анализ полученных данных.

Рывок, который и сегодня позволяет компании оставаться в тройке лидеров по нефтедобыче, произошел в 2010 году, и связан он с кардинальным изменением подхода к геологоразведке. Был систематизирован и переоценен огромный массив геолого-геофизической информации по территории Саратовского левобережья, проведен его скрупулезный анализ, детально изучено тектоническое строение лицензионного участка недр. С 2012 года компания «ЛукБелОйл» начала проводить детальные сейсморазведочные работы МОГТ3D для поиска перспективных на нефть и газ структур. Правильная стратегия потребовала изменений в тактике. Постепенно была сформирована команда специалистов, ответственных за весь комплекс геологических и гео­физических изысканий и работ.

В 2013 году была создана буровая компания ООО «ВолгаНефтетранс», в которой трудятся грамотные и ответственные специалисты. К тому же на вооружении ООО «ВолгоНефтетранс» находится уникальная для саратовского региона установка кустового бурения, которая перемещается на новую точку бурения всего за несколько часов.

За время существования ООО «ЛукБелОйл» на геологоразведочные работы, включая поисковое и разведочное бурение, было затрачено более 3 млрд рублей.

Немалые затраты на разведку окупились сторицей. В 2014-м было открыто Смеловское месторождение, в 2015-м запасы нефти были обнаружены на Западном поднятии Гурьяновского месторождения. В 2017-м было открыто Кировское, а в 2018-м — Лисянское месторождения нефти. И если на добычу первого миллиона тонн нефти у «ЛукБелОйла» ушло 15 лет, то второй миллион планируется добыть уже к концу 2020 года!

Выросший в разы объем добычи — это не только результат работы дорогостоящей техники, это еще и победа профессионалов, работающих с полной самоотдачей.

В компании «ЛукБелОйл» большое количество сотрудников, проработавших на предприятии более 10 лет. Это специалисты, обладающие богатым опытом работы и высочайшей компетенцией в своем деле.

Огромный вклад в общее дело вносят начальник нефтегазопромысла Александр Пилюгов, который начинал работать в компании десять лет назад с должности оператора. Все тонкости разработки месторождений находятся в ведении начальника отдела разработки нефтяных и газовых месторождений Ахметжана Жангалеева. Учетом получаемой продукции, автоматизацией производства, цифровизацией нефтепромысла руководит начальник отдела автоматизации и метрологии Андрей Афонин. Сбытом и реализацией продукции, ее доставкой потребителю уже 12 лет занимается старший менеджер по реализации Владимир Гребенник. Более 10 лет работает в компании начальник юридического отдела Олег Николаевич Черноморец. Это многолетний щит предприятия в судебных разбирательствах, его мощная юридическая поддержка. Это специалисты, которые обеспечивают успех и стабильность компании.

Итог предсказуем: на пороге своего третьего десятилетия компания устойчиво входит в тройку лидеров региона по нефтедобыче. В активе ООО «ЛукБелОйл» более 30 скважин, почти 1,5 млн тонн добытой нефти.

Интересен и тот факт, что в 2018 году, подтверждая свой рачительный подход к природным богатствам, «ЛукБелОйл» инвестировал средства в собственный энергокомплекс, который позволяет использовать попутно добываемый газ для выработки электроэнергии.

Компания помогает Марксовскому детскому дому, спортивным командам, берет на практику студентов-геологов, которые на полученном материале защищают дипломные и курсовые работы. А главное — поддерживает дух научного поиска, стремление к постоянному совершенству, желание работать на перспективу и добиваться все новых побед.

К 20-летию компании нефтяники сделали себе отличный подарок — при проведении испытаний на поисково-оценочной скважине №1 Неженской были получены промышленные притоки нефти.

—Двадцать лет — много это или мало? — размышляет исполнительный директор предприятия Алексей Николаевич Зотов.— Для кого как! По-моему, измерять время нужно не годами, а делами. Мы начинали с группы из 4 человек, а теперь у нас 160 сотрудников, более 30 скважин, в бюджеты различного уровня мы отчисляем около 4 млрд рублей в год. И все же это не возраст для нас, ведь столько белых пятен на карте, столько недостигнутых рубежей! Коллектив предприятия проделал огромную работу, и останавливаться на достигнутом мы не собираемся. В ближайшей перспективе — несколько крупных инвестиционных проектов.

Поздравляю своих коллег с нашим общим праздником — юбилеем компании «ЛукБелОйл»!

Желаю всем только прибыльной и продуктивной работы, новых достижений и открытий. Пусть они способствуют вашему благополучию и личностному росту!

Пусть в дальнейшем дух поиска, азарта, дух покорения никогда не угасает и ведет нас от вершины к вершине, от победы к победе!