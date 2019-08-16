Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, чем привлекательны квартиры в Мидтауне.

Нью-Йорк, как известно, город совсем не дешевый, в том числе и в том, что касается жилья. Джентрификация (реконструкция) тут явление постоянное, новые районы становятся модными, и недвижимость в них быстро растет в цене. Но есть место, которое не перестанет цениться никогда — это квартиры в Мидтауне, вокруг Центрального парка. Для модных ньюйоркцев район буржуазный и скучный, но тем он и прекрасен, и привлекателен для всех остальных.

Первый ряд домов вокруг парка тут называется «ряд миллиардеров». Среди самых дорогих домов сейчас 220 (Central Park South) с дизайном от бюро Robert A.M. Stern Architects. В этом году жилье за $238 млн тут приобрел финансист Кен Гриффин, а только что новым его соседом стал Стинг. Правда, певец потратил по сравнению с Гриффином скромные $65,7 млн.

Купил он пентхаус, продав свою предыдущую нью-йоркскую резиденцию — дуплекс в здании 15 Central Park West (этот дом известен как самый высокий в Западном полушарии). Продал он его за $50 млн. Как известно, площадь нового пентхауса Стинга 539,5 кв. м. В нем три спальни и терраса. Кроме того, в ближайшее время в здании откроется ресторан, работающий только для жильцов. Такие заведения вообще фишка «домов миллиардеров». В предыдущем доме Стинга был такой же. В новом, как говорят, ресторан планирует открыть знаменитый шеф-повар Жан-Жорж Вонгерихтен.