Россияне «распробовали» ипотеку

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, по каким причинам люди берут ипотечные кредиты.

Ипотека сегодня, конечно, — неотъемлемая часть современного рынка недвижимости, в том числе и в премиальном сегменте. По подсчетам компании Savills, каждая пятая сделка с новостройками премиум-класса заключается с привлечением ипотечных средств. Причин для этого несколько — это и банальная нехватка денег, и нежелание вынимать средства из действующего бизнеса или продавать имеющуюся недвижимость для покупки новой.

По данным брокеров, с начала года 80 сделок из 374, заключенных в первичном сегменте рынка премиальной недвижимости по договорам долевого участия, были ипотечными. Это составляет 21% от общего объема спроса. В 2018 году в общей сложности прошло 722 трансакции с ДДУ, из них 161 — с ипотекой. При этом стоит отметить, что по сравнению с 2017 годом доля ипотечных сделок увеличилась в два раза, а по сравнению с периодом двумя годами ранее — в шесть раз. Можно с уверенностью говорить о том, что количество ипотечных сделок на рынке премиального жилья с течением времени будет расти, уверены эксперты рынка. По прогнозам, через год их доля может достичь 35% при условии сохранения или незначительного изменения текущих ставок.

Кстати, популярна ипотека и среди покупателей элитных квартир на вторичном рынке. Долю ипотеки здесь тоже можно оценить достаточно высоко — до 20% от всех заключаемых сделок, фактически так же каждая пятая сделка. И в этом отношении нет большой разницы между квартирами и апартаментами. Многие апарт-комплексы также продаются по ДДУ, и на них можно получить ипотеку или рассрочку. При этом кредитная ставка практически не отличается.

В целом, безусловно, ипотека в премиальном сегменте в западных странах намного более распространена, чем в России, в том числе в элитном сегменте. Там берут ипотечные кредиты значительно чаще. И в первую очередь свою роль играет тот факт, что ставка по ипотечным кредитам в западных странах намного ниже — в среднем от 2% до 6%.